VfL Bensheim fertigt Fellbach 96:78 ab

Bensheim. Die Basketballer des VfL Bensheim fuhren am Samstag den fünften Saisonsieg in der Regionalliga ein: Mit 96:78 (47:42) gewann die Mannschaft von Trainer Thorsten Schulz das Heimspiel gegen die Fellbach Flashers. Nachdem die Gastgeber sich in den beiden ersten Vierteln (25:23, 22:19) knapp behauptet hatten, wuchs der Vorsprung in den zwei finalen Zehn-Minuten-Durchgängen (21:15, 28:21) an. Durch diesen Erfolg gaben die Bensheimer (10 Punkte) die Schlusslaterne an die SG Mannheim (8) ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bester Werfer beim VfL Bensheim war Philip Jenkins (30/4 Dreier). Zweistellig trafen zudem Eric Curth (18/4), Tilman Isensee (15/3) und Julian Lexa (13). Seine Premiere im VfL-Trikot feierte Tadas Gimzauskas. Beim ersten Auftritt für sein neues Team blieb der Litauer zwar ohne Punkte, verbuchte in knapp 15 Minuten Spielzeit aber sechs Assists. eh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2