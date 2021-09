VfL Bensheim feiert Premiere gleich mit einem Kracher

Bensheim. Für die Basketballer des VfL Bensheim beginnt die Premieren-Saison in der 1. Regionalliga Südwest mit einem Heimspiel: Am heutigen Samstag (15.45 Uhr) empfängt der Neuling in der Sporthalle am Weiherhausstadion die SG Mannheim. Dabei treffen die Bensheimer auf ein bekanntes Gesicht: Jeremy Ingram war in der Runde 2019/20 Topscorer beim VfL und schlägt nun für Mannheim auf. „Er ist der beste US-Boy in der Liga“, sagt Igor Starcevic.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vedran Mirkovic (rechts, hier im Testspiel gegen Mainz) ist die einzige Verstärkung des VfL Bensheim für die Premieren-Saison in der 1. Regionalliga. © Neu

Der neue Trainer des VfL Bensheim coachte Ingram in der vergangenen Spielzeit beim TV Idstein in der 1. Regionalliga. Und der VfL beschäftigte sich im Sommer mit der erneuten Verpflichtung Ingrams. „Es hat Gespräche gegeben, mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, erklärt Teammanager Alex Gebhardt.

Zuschauer sollen kommen und Stimmung machen In puncto Finanzen ändert sich für den VfL Bensheim durch den Aufstieg des Herren-Teams in die 1. Regionalliga kaum etwas. „Die Rahmenbedingungen bleiben im Wesentlichen gleich“, sagt Basketball-Abteilungsleiter Christian Roth. Der Club geht mit nahezu identischem Kader in die Runde, es wurde mit Vedran Mirkovic nur ein neuer Spieler verpflichtet. Das Trainingspensum von drei Einheiten pro Woche wird beibehalten, so dass in diesem Bereich keine Mehrkosten anfallen. Höhere Ausgaben verursachen dagegen zukünftig die Fahrten zu den Auswärtsspielen. Der VfL muss nicht nur mehr, sondern auch weitere Reisen unternehmen. Die 14 Clubs in der Liga kommen aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland. „Wir müssen sehen, wie wir die Auswärtsfahrten organisieren. Jedes Mal für die weiteren Fahrten einen Bus zu chartern, übersteigt unser Budget“, so Roth. Mehrausgaben kommen in der 1. Regio zudem bei den Aufwandsentschädigungen für die Schiedsrichter zu. Die Zuschauereinnahmen spielen im Etat des VfL keine große Rolle. „Damit decken wir einen Teil der Nebenkosten, die bei Heimspielen anfallen“, erläutert Roth. Das Gros des Publikums bei den in Vor-Corona-Zeiten stets gut besuchten Partien in der Halle am Weiherhausstadion bilden in der Regel Vereinsmitglieder, die keinen Eintritt zahlen. „Uns ist vor allem wichtig, dass viele Leute kommen und die Stimmung in der Halle gut ist. Es wäre schön, wenn das die Umstände bald wieder zulassen.“ Für das heutige Heimmatch gegen SG Mannheim sind laut Auskunft von VfL-Teammanager Alex Gebhardt 150 Zuschauer zugelassen. Es gelten die 3G-Regeln: Zutritt zur Halle erhalten (negativ) getestete, genesene oder geimpfte Personen mit einem entsprechenden Nachweis. eh

Letztlich blieb der Club bei seiner im Sommer für die Personalplanung formulierten Marschroute, mit dem Aufstiegskader in die 1. Regionalliga zu gehen. „Wir wollten unsere Spieler halten“, betont Gebhardt. Als kleiner Verein mit kleinem Budget, der sich jederzeit über neue Sponsoren freue, verfüge man nur über begrenzte finanzielle Mittel.

Mit Center Vedran Mirkovic (TV Idstein) kam lediglich ein neuer Akteur an die Bergstraße. Mirkovic ist neben Coach Starcevic der einzige im Kader mit Erfahrung aus der 1. Regionalliga.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Aufsteiger hat der VfL allein den Klassenerhalt im Blick. „Das ist definitiv unser Ziel“, unterstreicht Igor Starcevic. Der Sprung von der 2. in die 1. Regionalliga ist groß, viele Ex-Profis sind in der Klasse unterwegs. „Alles ist viel athletischer, die Spieler und dadurch das Spiel insgesamt, die individuelle Qualität ist höher“, beschreibt der Coach die Unterschiede. Die Liga sei für die VfL-Equipe eine große Herausforderung, die man mit ausgesprochenem Teamgeist und der richtigen Einstellung meistern könne. Persönliche sportliche Bedürfnisse müsse jeder Akteur hintenanstellen.

Trainer nicht immer an Bord

Viel Zeit, sich gemeinsam auf die Meisterschaft vorzubereiten, hatten Starcevic und das Team nicht. Der 49-jährige ehemalige Profi-Spieler und -Trainer arbeitet als Erzieher in einer Frankfurter Kindertagesstätte und muss seinen Urlaub nach den Schließungszeiten der Einrichtung in den Ferien ausrichten. Sein Heimaturlaub in Kroatien und die Vorbereitung mit dem VfL überschnitten sich zeitweise, so dass der Zwei-Meter-Mann erst seit drei Wochen die Übungseinheiten anleitet. „Das war von Anfang bekannt.“ Einen Teil des Trainings während der Vorbereitung übernahm daher Abteilungsleiter Christian Roth.

„Die Mannschaft befindet sich noch in der Findungsphase“, sagt Teammanager Gebhardt angesichts der Umstände und erwartet heute gegen Mannheim mit Jeremy Ingram dennoch eine offene Angelegenheit. „Schließlich kennen wir Jeremy ganz gut, das ist sicher ein Vorteil.“

Nachdem der Spielbetrieb in der 1. Regionalliga in der Vorsaison corona-bedingt nach wenigen Spieltagen eingestellt worden war, ist die aktuelle Leistungsstärke der 14 Mannschaften auch für Igor Starcevic schwer einzuschätzen. „Es wird sich in den ersten Wochen zeigen, wie die Vereine Corona überstanden haben.“ Eine Prognose, wie viele Punkte bei voraussichtlich zwei Direktabsteigern zum Klassenerhalt reichen könnten, will der Trainer nicht abgeben. „Das ist alles schwer abzuschätzen.“ Sicher ist aber, dass die Bensheimer in dieser Saison gute Nerven brauchen werden. „Wir müssen uns an Niederlagen gewöhnen und ruhig bleiben, wenn es mal nicht so läuft“, erklärt Starcevic. eh

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3