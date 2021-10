VfL Bensheim feiert ersten Saisonsieg

Bensheim. Premierensieg für den VfL Bensheim in der Basketball-Regionalliga: Mit 78:65 (39:35) besiegte der Aufsteiger am Samstag die Baskets Limburg und feierten damit am sechsten Spieltag den ersten Saisonerfolg. „Es war kein Feuerwerk in der Offensive, sondern das erwartete Kampfspiel“, bilanzierte Christian Roth die Partie.

Der Leiter der Basketballabteilung des VfL hatte in der Vorwoche als Interimscoach das Regio-Team übernommen, nachdem Verein und der vor der Runde neu verpflichtete Trainer Igor Starcevic beschlossen hatten, sich zu trennen.

Die zwei Punkte gegen Limburg sicherte sich der VfL zum einen dank einer starken Defensivleistung, zum anderen hatten die Gastgeber vor 120 Zuschauern in der Sporthalle am Weiherhausstadion von der Bank deutlich mehr zuzulegen als Limburg. Vor allem Eric Curth sorgte bei seinem Comeback nach beruflich bedingter Pause als „sechster Mann“ immer wieder für wichtige Impulse. Curth war bei seinem ersten Match in dieser Saison mit 17 Punkten (drei Dreier) bester Schütze des VfL. Zweistellig für Bensheim trafen zudem Felix Becker (15/3), Philipp Jenkins (10/2) und Tilman Isensee (10). eh