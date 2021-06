VfL Bensheim erreicht Finale um Regionalliga-Ausstieg

Bensheim. Die Basketballer des VfL Bensheim haben sich für die Final-Begegnungen um den Aufstieg in die 1. Regionalliga qualifiziert: Im Halbfinale der Play-off-Runde setzte sich die Mannschaft von Trainer Moritz Benzing in Hin- und Rückspiel gegen die DJK Nieder-Olm durch.

Das erste Duell am Samstag in Nieder-Olm hatte mit einem 78:78 (40:38) geendet. Diese Partie wurde aufgrund des speziellen Play-off-Modus’ (beide Spiele werden in Summe gewertet) nicht verlängert.

Das Play-off-Halbfinale gegen Nieder-Olm war letztlich eine klare Sache für den VfL Bensheim; hier steigt Tilman Isensee zum Korbwurf. © Gutschalk

Das Heimspiel am Sonntag dominierten die VfL-Cracks nach Startschwierigkeiten und einem 32:39-Rückstand zur Pause im zweiten Abschnitt deutlich. Am Ende lagen die Gastgeber in der Sporthalle am Weiherhausstadion klar mit 87:65 vorne.

Gegner der Bensheimer im Aufstiegsfinale ist Lich Basketball, das sich im zweiten Halbfinale gegen TuS Makkabi Frankfurt behauptete. Das erste Endspiel findet am kommenden Samstag (26.) in Lich statt, das Re-Match steigt tags darauf (So. 27.6.) um 18 Uhr in Bensheim (weitere Berichterstattung folgt). eh

