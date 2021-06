VfL Bensheim erreicht die Aufstiegs-Endspiele

Basketball. Die Basketballer des VfL Bensheim haben sich in den Play-off-Halbfinals um den Aufstieg in die 1. Regionalliga für die Endspiele am kommenden Wochenende qualifiziert. Am Samstag kam das Team von Coach Moritz Benzing auswärts bei der DJK Nieder-Olm zu einem 78:78 - die sonst übliche Verlängerung entfiel, weil im Play-off-Modus die Ergebnisse aus beiden Partien addiert werden. Auch das Rückspiel schien eine knappe Angelegenheit zu werden, doch nach 32:39-Pausenrückstand wendeten die Bensheimer in einem furiosen dritten Viertel das Blatt und siegten am Ende 87:65. Gegner in den Finals ist Lich Basketball, das sich in beiden Begegnungen gegen TuS Makkabi Frankfurt durchsetzten. Die Bensheimer müssen am Samstag (26.) wieder zuerst auswärts antreten und haben am Sonntag (voraussichtlich 18 Uhr) Heimrecht.

