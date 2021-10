VfL-Basketballer verlieren Kellerduell

Bensheim. Ernüchterung statt zweiter Saisonsieg hintereinander: Die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim verloren das Kellerduell beim bislang sieglosen Team von BBU Ulm mit 60:78 (31:34) und übernahmen somit am Tabellenende wieder die Rote Laterne. Die Mannschaft von Interimscoach Christian Roth schwächelte sowohl im ersten (11:28) als auch im letzten Viertel (10:23). Da nutzte es auch nichts, dass der VfL mit Tilman Isensee (11) den Reoboundkönig in dieser Partie in seinen Reihen hatte. Die meisten Bensheimer Korbpunkte erzielten Becker (16/3 Dreier) und Jenkins (13/2).

