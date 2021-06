VfL-Basketballer steigen in die 1. Regionalliga auf

Bensheim. Nichts für schwache Nerven! Nach einem wahren Basketball-Krimi steht der VfL Bensheim als Aufsteiger in die 1. Regionalliga fest. Das Team von Coach Moritz Benzing setzte sich im Finalrückspiel der Play-off-Runde mit 74:64 (31:28) gegen Lich durch und machte damit die 91:97-Niederlage aus dem Hinspiel tags zuvor mehr als wett. Über 400 Fans fieberten online auf dem Youtube-Kanal mit, denn Zuschauer auf den Rängen waren nicht zugelassen.

Bei subtropischen Temperaturen in der AKG-Weiherhaushalle und dem vierten Play-off-Spiel innerhalb von acht Tagen mussten beide Mannschaften im Duell der Topfavoriten die letzten Kräfte mobilisieren, wobei die finale Auseinandersetzung sehr nervös begann (nur 12:5 Punkte im ersten Viertel). Auf beiden Seiten wurde intensivste Defensivarbeit geleistet.

Der VfL lag stets vorne, doch Lich ließ sich lange Zeit nicht entscheidend abschütteln (50:47 nach dem dritten Viertel). Doch 90 Sekunden vor Schluss führte Bensheim mit zehn Punkten Differenz (66:56) und ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen; am Ende war es eine reine Willensleistung - und nach dem obligatorischen Team-Freudentanz nach der Schlusssirene hallte passend der Musiksong „We Are The Champions“ durch die Halle. hs