VfL-Basketballer müssen Rückstand aufholen

Bensheim. Die Basketballer des VfL Bensheim müssen im Finalrückspiel am Sonntag (27.) um 18 Uhr in dser heimischen AKG-Weiherhaushalle einen Rückstand aufholen, um noch den Aufstieg in die 1. Regionalliga Südwest zu packen. Das Team von Coach Benzing verlor das Hinsoiel in Lich mit 91:97 (43:48), hat aber gegen den Mitfavoriten aus Mittelhessen noch alle Chancen auf ein Happy End. Für das Spiel in Bensheim sind keine Zuschauer zugelassen. Die Fans können es online auf Youtube verfolgen (Suchwort: "VfL Bensheim").

