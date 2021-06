VfL-Basketballer müssen in Halbzeit zwei noch zulegen

Bensheim. Halbzeit im Finalrückspiel der Aufstiegsrunde in die 1. Baskletball-Regionalliga Südwest - und der VfL Bensheim muss noch zulegen, um sein Ziel zu erreichen. Nach der 91:97-Hinspielniederlage führt das Team von Coach Moritz Benzing "nur" mit 31.28 (12:5), so dass nach derzeitigem Stand der Gegner und Mitfavorit aus Lich den Sprung nach oben geschafft hätte. Da keine Zuschauer in der Halle erlaubt sind, fiebern bislang rund 270 Fans online bei der Liveübertragung auf dem Youtube-Kanal mit (Suchwort: "VfL Bensheim"). Wer die Entscheidung mitverfolgen will, kann gerne noich dazu kommen.

