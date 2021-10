VfL-Basketballer feiern ersten Sieg in 1. Regionalliga

Bensheim. Erleichterung bei den Basketballern des VfL Bensheim. Nach bislang fünf knapp verlorenenen Spielen und der Trennung von Trainer Igor Strarcevic gelang dem Aufsteiger in der 1. Regionalliga Südwest der erste Saisonsieg. Der VfL bezang die Baskets Limbirg (8.) mit 78:65 (39.35). "Es war ein Kampf, den wir angenommen haben", weiß auch Interimcoach Christian Roth, dass es keinen Schönheitspreis zu gewinnen gab.

Nur kurzzeitig, nämlich am Ende des ersten Viertels (17:22), lagen die Bensheimer im Rückstand, ansonsten immer vorn. Im Gegensatz zur Gastmannschaft leisteten sie sich diesmal keine entscheidende Schwächephase und kamen auch nach einer 59:49-Führung vor dem letzten Viertel nicht mehr in Bedrängnis. Der Grundstein zum Erfolg wurde mit einer intensiven Defenisvleistung gelegt, "denn wir wollten, dass die Gegner mit hohem Puls werfen müssen, damit die Zielgenauigkeit darunter leidet", so Roth.

So kamen die Limburger noch zu einer schlechteren Trefferquote als die Gastgeber, die in der Offensive leistungsmäßig noch viel Luft nach oben haben. Das erste Erfolgserlebnis sollte aber das Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben stärken. Die meisten Korbpunkte zum Sieg steuerten Eric Curth (17/darunter 3 Dreier) bei seinem gelungenen Comeback sowie Felix Becker (15/3), Tilman Isensee und Philip Jenkins (je 10) bei.