VfB wagt Neustart in der Kreisliga C

Bergstraße. Zum Rundenende lösen die beiden Fußballvereine FC Olympia und VfB Lampertheim bekanntlich ihre Spielgemeinschaft auf. Nachdem bereits feststand, dass der FCO am liebsten in der Kreisliga B unter der Voraussetzung, dass die Spielgemeinschaft diese Klasse halten kann, spielen möchte, war es bis vor kurzem offen, in welcher Spielklasse der VfB in der Runde 2022/23 antritt. Inzwischen haben sich die Grün-Weißen darauf geeinigt, in der Kreisliga C anzutreten.

Dies entspricht den Regularien des Verbandes, da der Verein im Winter 2020 aus dem laufenden Spielbetrieb in der Kreisliga A zurückzog und zwei Klassen tiefer einen Neustart in Angriff nehmen kann; dann mit einem runderneuertem Team unter dem neuen Trainer Tim Feldhinkel. hias

