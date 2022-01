Verstärkungen für TTV Topspin Lorsch

Zur geplanten Tischtennis-Rückrunde hat sich der TTV Topspin Lorsch gut aufgestellt. Zeeshan Munir vom TTC Langen wird das mittlere Paarkreuz beim Hessenliga-Team verstärken „und soll dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall die Klasse halten“, so Vorsitzender Jürgen Bretzer, der den freiwilligen Topspin-Rückzug aus der Oberliga vor dieser Saison damit begründet, „dass in der Oberliga nur noch mit Vierer- statt Sechserteams gespielt wird. Da wären ja zwei unserer Spieler auf der Strecke geblieben.“

Ohne Munir wäre der Hessenliga-Abstiegskampf „zu einer wackeligen Angelegenheit geworden“, so Bretzer, „weil wir nicht immer hätten komplett antreten können“. Den Topspin-I-Kader verstärkt zudem Rückkehrer Uwe Schmitt (vom TTC Lechenich), der zwar in Köln arbeitet und lebt, aber sich seiner Bergsträßer Heimat verbunden fühlt, „so dass er uns wieder etwa die Hälfte der Rückrundenspiele zur Verfügung stehen würde“, so der Topspin-Chef, der aber damit rechnet, dass die Saison nicht fortgesetzt, sondern „gecancelt“ wird.

Dann würde der Tabellenstand nach der absolvierten Hinserie in die Wertung kommen und die Lorscher Topspin-Zweite als Bezirksklassen-Spitzenreiter den ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga schaffen. Laut Bretzer sollen Topspin I und II leistungsmäßig nämlich enger zusammenrücken. Ab 2023/24 wird dann auch in der Hessenliga auf Vierer-Mannschaften umgestellt und der Lorscher Vorsitzende ist gespannt, „wie weit nach unten in den Spielklassen diese Umstellung vom Verband noch umgesetzt wird; darüber wird gerade diskutiert“. Wird die Rückserie ab Mitte Februar doch noch aufgenommen, würde Lorsch II ebenfalls verstärkt antreten, nämlich mit Rückkehrer Juan Nacimiento (vom TTC Heppenheim) und mit Frederik Hartmann, der einst für Al. Königstädten in der Bezirksoberliga im Einsatz war und nach einer Pause nun seine TT-Karriere fortsetzen möchte. Der Kontakt kam über den Arbeitskollegen und Toppsin-II-Spieler Michael Heinz zustande.

Weitere Vereinswechsel zur Rückserie 2021/22: Bastian Kreuzer (vom BSC Einhausen zum SV Hammelbach), Thomas und Dietmar Forell (vom TV Ober-Laudenbach zum SV Hammelbach), Alexander Brust (vom TV Stockheim zum TTC Heppenheim), Klaus Kindinger (vom TSV Ellenbach zum TSV Reichenbach), Jonas Hofmann (vom TTC Gadernheim zum TSK Rimbach) und Olexandr Tuzhylin (vom TV Nauheim zum VfR Fehlheim). hs

