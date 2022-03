Mit einwöchiger Verspätung startet die SG Gronau in die Fortsetzung der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga C. Nachdem das Heimspiel in der Vorwoche gegen Fürth/Mitlechtern II abgesagt worden war, bekamen die SG-Kicker nun „grünes Licht“ von der Stadt, ihren Naturrasenplatz an diesem Spieltag nutzen zu können.

Zu Gast im Bensheimer Stadtteil ist am Sonntag (15.30 Uhr) der TSV Gadernheim.

