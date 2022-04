Verfahren mit „bitterer Härte“

Mannheim. Dass Verfahren vor dem Arbeitsgericht in letzter Minute abgesagt werden, weil hinter den Kulissen doch noch irgendwie ein Kompromiss gefunden wurde, ist keine Seltenheit. Doch im Fall der Kündigungsschutzklage, die Jochen Kientz nach seiner Entlassung beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof im Oktober 2021 eingereicht hat, bleiben die Fronten verhärtet. Der ehemalige Sportchef des SVW und die juristischen Vertreter seines Ex-Arbeitgebers werden sich deshalb am morgigen Mittwoch um 11.30 Uhr vor der 4. Kammer des Mannheimer Arbeitsgerichts in Saal 4 wiedersehen – und das keinesfalls im Guten.

Der renommierte Sportjurist Christoph Schickhardt, der Kientz im Prozess gegen die Spielbetriebsgesellschaft des Drittligisten vertritt, spricht sogar von einem Verfahren, das „mit bitterer Härte“ geführt werde. So gab es beim ersten Gütetermin kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres keinerlei Annäherung. Auch das vom Drittligisten angeregte folgende Güterichterverfahren blieb ohne Ergebnis. Es geht wohl um viele Details, die tief in den 2017 geschlossenen Arbeitsvertrag von Kientz hineinreichen.

Erstmals musste der SVW zudem die Kündigung begründen, was Ende Februar geschah. Nicht besonders überraschend wurde dabei der nicht sachgemäße Umgang mit einem positiven Corona-Test im Umfeld der Mannschaft angeführt. Wie Club-Präsident Bernd Beetz in einem Interview auf dem vereinsinternen Youtube-Kanal ausführte, habe Kientz angeordnet, einen positiven Test nicht zu melden. Um diesem schwerwiegenden Vorwurf wird es am Mittwoch wohl in der Hauptsache gehen. th

Pyrotechnik wird bestraft

Wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger beim Derby mit Kaiserslautern Mitte Februar ist der SV Waldhof vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe über 1725 Euro belegt worden. Fans hatten mindestens fünf pyrotechnische Gegenstände gezündet und einen davon in den Innenraum geworfen, was zu einer Spielunterbrechung führte. lsw