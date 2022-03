Verband will eine bessere Infrastruktur

Frankfurt. Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat den nächsten Schritt vollzogen, um für alle Fußballvereine den im aktuellen Masterplan 2024 als Ziel formulierten Zugang zu moderner und bedarfsgerechter Sportinfrastruktur sicherzustellen. Um Fragen und Themengebiete dazu zu bündeln und die strukturellen Rahmenbedingungen zu schaffen, hat das Präsidium des HFV eigens die Kommission Infrastruktur gegründet. Diese besteht aus zehn Personen und wird von Frank Illing (Vorsitzender des Verbandsausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung) geleitet.

Die Kommission kümmert sich um die Bedarfsermittlung im Hinblick auf rückständige Sportinfrastruktur in ländlichen und strukturschwachen Regionen. Darüber hinaus entwickelt das Gremium ein Aktions- und Strategiepapier zur Initiierung systematischer Lobbyarbeit auf Kreis- und Verbandsebene. Als weiteren Schritt in diesem Themenkomplex hat sich der HFV der IAKS (International Association for Sports and Leisure Facilites) angeschlossen, der einzigen Non-Profit-Organisation, die sich weltweit mit Themen des Sportstättenbaus befasst.

Digitaler „Sportatlas Hessen“

Durch eine neue digitale Sportstättendatenbank und einen digitalen „Sportatlas Hessen“ möchte der HFV in Verbindung mit dem Land Hessen und dem Landessportbund einen großen Schritt im Bereich Digitalisierung machen und erhofft sich weitreichende Vorteile für alle Beteiligten. Die Datenbank aller hessischen Sportstätten ist eine passwortgesicherte Web-Anwendung von Sportstättendaten. Sie wurde bisher mit den Daten von rund 11 000 Sportstätten durch die Landkreise und Kommunen gefüllt.

In den nächsten Wochen und Monaten sollen alle hessischen Sportstätten komplett in dieser Datenbank erfasst werden, um davon ausgehend entsprechende Bedarfe zu ermitteln. Zu diesem Zweck erfolgte der Hinweis an die Vereine, dass sie zeitnah kontaktiert und um ihre Mitarbeit gebeten werden. red