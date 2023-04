VC Wiesbaden will die Großen ärgern

Wiesbaden. Als Außenseiter den Favoriten ärgern und sich eine Meisterschaftsmedaille schnappen – das sind die Ziele, die Cheftrainer Benedikt Frank vor den Play-offs für die Volleyball-Bundesliga-Damen des VC Wiesbaden ausgegeben hat. An diesem Samstag (17.00 Uhr) starten die Hessinnen mit einer Heimpartie in das Viertelfinale („best of three“) gegen den Dresdner SC.

„Es wird auf die Stabilität und die Nerven ankommen“, prognostizierte Frank. „Unser Vorteil ist: Wir müssen nicht, wir wollen.“ Der von Alexander Waibl trainierte sechsmalige Meister auf der anderen Seite, der von der langjährigen Nationalspielerin Jennifer Janiska angeführt wird, stehe deutlich stärker unter Druck.

Schon jetzt haben die Wiesbadenerinnen mehr erreicht, als sie sich vorgenommen hatten. Nach einem Umbruch im Team wollten sie den siebten Vorrundenplatz aus der vorherigen Spielzeit bestätigen. Mit dem 3:1-Sieg am letzten Hauptrundenspieltag bei den Ladies in Black Aachen ist der VCW aber sogar an Dresden vorbei auf den vierten Tabellenrang vorgezogen und hat sich so das Heimrecht im Viertelfinale besorgt. So weit oben in der Rangliste stand der Meisterschaftsfinalist von 2010 zuletzt vor fünf Jahren. Dadurch hat der VCW die Chance, aufs internationale Parkett zurückzukehren, denn die Liga hat insgesamt fünf Tickets für die drei europäischen Wettbewerbe zu vergeben. dpa