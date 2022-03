Varga übernimmt von Scheidel

Hüttenfeld. Eigentlich wollte Hans Scheidel den Fußball-B-Ligisten SG Hüttenfeld noch bis zum Juni dieses Jahres trainieren. Nun gab er seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Dies bestätigte Hüttenfelds Abteilungsleiter Ricardo Rodriguez. „Das war ein schleichender Prozess. Wir standen immer im Austausch mit Hans Scheidel, der oftmals Probleme ansprach. Eines davon war Corona, ein anderes, dass nicht immer alle Spieler zur Verfügung standen. Nun kam auch noch eine verstärkte berufliche Belastung von ihm hinzu. Unter diesen Voraussetzungen konnte er seinen hohen Ansprüchen einfach nicht mehr gerecht werden“, erklärt Rodriguez.

Trotz dieser überraschenden personellen Entwicklung gelang es den Hüttenfeldern, schnell eine Interimslösung zu präsentieren. Der Viernheimer Zoltan Varga, zuvor bei den Alten Herren der SG Hüttenfeld am Ball, wird die Mannschaft in den kommenden Begegnungen übernehmen. Der frühere Angreifer stand bereits in der Saison 2015/16 als Hüttenfelder Trainer in der Verantwortung, als Verein die Rückkehr in die Kreisliga C gelang. hias/sm

