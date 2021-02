Bensheim. Mit einem Sieg und einem Remis endete für die HSG Bensheim/Auerbach der Doppelspieltag in der Handball-Bundesliga der Frauen: Knapp 48 Stunden nach dem 33:32-Auswärtssieg im Hessenderby bei der HSG Bad Wildungen am Freitag trennten sich die Flames gestern Nachmittag in der Weststadthalle 31:31(14:15) vom Buxtehuder SV. Den 31:31-Ausgleich für die HSG erzielte Sarah van Gulik mit ihrem fünften verwandelten Siebenmeter 16 Sekunden vor dem Abpfiff.

AdUnit urban-intext1

Das Unentschieden in dem engen Match ging für die Trainer in Ordnung. Dirk Leun (BSV) bezeichnete das Ergebnis als „gerecht“. Beide Teams hätten während der 60 Minuten starke und schwache Phasen gehabt. „Kompliment an meine Mannschaft, wie sie heute gefightet hat“, sagte Leun. Heike Ahlgrimm bewertete das Duell ebenfalls als ausgeglichen. „Es hätte in beide Richtungen gehen können. Ich bin froh, dass wir den einen Punkt geholt haben.“ Mit der Bilanz des Doppelspieltages zeigte sich die Flames-Trainerin zufrieden. „Wir haben gegen zwei starke Gegner drei Punkte geholt, das ist sehr gut.“

Den besseren Start in die Partie erwischte Buxtehude. Gegen eine zu passive Flames-Abwehr kamen die Gäste in der Anfangsphase vor allem aus dem Rückraum zu leichten Toren. „Wir haben keinen Zugriff bekommen“, analysierte Ahlgrimm. Der BSV zog über 4:2 (5.) und 7:4 (12.) auf 10:5 (15.) davon. Nach einer Auszeit fanden die Flames zurück in die Begegnung. Jessica Kockler löste nach 18 Minuten Helen van Beurden zwischen den Pfosten ab und die Deckung ließ bis zur Pause nur noch fünf Gegentreffer zu.

Im Angriff lief es ebenfalls besser. Die Bensheimerinnen verkürzten Tor um Tor. Ines Ivancok sorgte nach erfolgreicher Aufholjagd zweimal für den Ausgleich (13:13, 14:14), ehe Paula Prior zur 15:14-Pausenführung für den Gast einnetzte.

AdUnit urban-intext2

Den Schwung aus dem letzten Drittel des ersten Abschnitts nahmen die Flames mit in den zweiten Durchgang. Fortan bewegten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe. Bensheim/Auerbach gelang es, die Gefahr aus dem BSV-Rückraum einzudämmen, dafür stellte Kreisläuferin Lisa Antl die HSG-Abwehr vor Probleme. In der Offensive sorgte in dieser Phase vor allem Simone Spur Petersen für Druck. Die Dänin erzielte innerhalb von neun Minuten ihre insgesamt fünf Tore und brachte die Flames mehrmals (17:16, 18:17, 20:19) nach vorne.

Dionne Visser stellte beim 22:20 erstmals auf eine Zwei-Tore-Führung für Bensheim. Buxtehude ließ sich nicht abschütteln, schaffte immer wieder den Anschluss. Lone Fischer war per Siebenmeter für das 31:30 (59.) für den BSV verantwortlich. Beim folgenden Angriff leisteten sich die Flames einen Ballverlust, so dass Buxtehude 20 Sekunden vor dem Ende wieder in Ballbesitz war – die Vorentscheidung schien gefallen.

AdUnit urban-intext3

Christin Kühlborn eroberte aber den Ball für die HSG und wurde bei der anschließenden Ausübung eines Freiwurfs von Meret Ossenkopp regelwidrig behindert. Das bedeutete nach der 30-Sekunden-Regel: Rot für Ossenkopp und Siebenmeter für die Flames, den van Gulik zum 31:31 verwertete. Den letzten Versuch für Buxtehude durch Lakenmacher parierte Jessica Kockler.