Van Beurden bleibt bis 2025 bei Flames

Bensheim. Eine gute, vorweihnachtliche Nachricht verbreiteten die Flames in der Adventszeit: Torhüterin Helen van Beurden verlängert ihren Vertrag beim Frauenhandball-Bundesligisten der HSG Bensheim/Auerbach um drei weitere Jahre bis 2025. Zusammen mit Vanessa Fehr bildet sie somit auch in der nächsten Saison das zuverlässige Torhüter-Duo bei der Truppe von Trainerin Heike Ahlgrimm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 30-jährige Niederländerin van Beurden erlernte das Handball-Einmaleins in ihrem Heimatland und spielte dort beim HV Quintus, um danach in der 1. und 2. deutschen Bundesliga erste Auslandserfahrungen zu sammeln. Sie spielte in der Bundesliga in Bad Wildungen und in Mainz, wechselte dann nach Schweden (Skara HF), bevor sie nach Deutschland zurückkehrte und zur Saison 2018/19 die Flames verstärkte.

Gutes Torhüterinnen-Duo

Bleibt drei weitere Jahre bei den Flames: Torhüterin Helen van Beurden hat ihren Vertrag bis 2025 verlängert. © Müller

„Ich freue mich sehr auf drei weitere Jahre in Bensheim. Ich fühle mich sehr wohl und der Verein passt gut zu mir. Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein und meinen Teil zur Entwicklung der Mannschaft beizutragen. Ich bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Jahren noch erreichen können und will mich selbst auch noch weiterentwickeln“, kommentierte Helen van Beurden ihre Vertragsverlängerung.

Weitere Personalplanung

Trainerin Heike Ahlgrimm ist glücklich, die erfahrene und reaktionsschnelle Torhüterin weiterhin in ihren Reihen zu wissen: „Ich freue mich, dass Helen bleibt. Wir haben ein gutes Torhüterinnen-Duo und es zeigt auch, dass sie sich bei uns wohlfühlt, da sie schon lange da ist und jetzt noch einmal für mindestens drei Jahre bei uns bleibt. Damit setzt sie ein Zeichen, dass sie für so einen langen Zeitraum verlängert und den Weg mit uns weitergehen will. Sie bildet mit Vanessa ein richtig gutes Gespann und beide verstehen sich gut. Von daher sind wir auf dieser Position für die nächsten Jahre gut aufgestellt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geschäftsführer Michael Geil sieht den langfristigen Verbleib von Helen van Beurden als gutes Signal für die weiteren Personalplanungen an: „Wir streben in unseren Strukturen neben den notwendigen Weiterentwicklungen auch nach Kontinuität und Verlässlichkeit, was im aktuellen Umfeld nicht immer einfach und selbstverständlich ist. Mit Helen haben wir eine Spielerin an uns binden können, die mit ihrer Routine und Ruhe dem jungen Team die notwendige Stabilität verleiht. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit ihr.“ red