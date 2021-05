Um Titel nach langer Pause

Darmstadt. Endlich wieder Licht am Ende eines langen Tunnels. Heute um 16 Uhr – einen Tag früher als ursprünglich geplant – beginnen die im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Tennis-Bezirksmeisterschaften der Aktiven auf der Anlage von TEC Darmstadt mit der Qualifikation.

„Wir haben trotz der nur kurzen Vorlaufzeit von zwei Wochen sowohl bei den Damen als auch bei den Herren zwei volle und stark besetzte Hauptfelder“, freut sich Bezirkssportwart und Turnierleiter Jörg Allendorf (TV Haßloch) über die große Resonanz. Und doch gibt es Unterschiede zu den letzten Titelkämpfen. Allendorf : „Es werden nur Einzel gespielt. Zuschauer sind nicht erlaubt, sofern sie nicht Begleitpersonen von jugendlichen Teilnehmern sind. Und die sonst parallel laufenden Altersklassenmeisterschaften tragen wir diesmal getrennt vom 18. bis 22. August aus; ebenfalls beim TEC.“

Das sportliche Niveau habe nach seiner Einschätzung nach der langen Pause keineswegs gelitten: „Es sind bei den Damen wie Herren fast alle Sieger der letzten Jahre dabei. Es wird wieder spannend“, versichert Allendorf. Bei den Herren geht 2019-Gewinner Christopher-Robin Hök (SV Eberstadt) ebenso an den Start wie Matteo Feggi, Marco Ferrandina (beide TEC Darmstadt) oder Philip Seissler (TV Haßloch). Bei den Damen sind in Abwesenheit von 2019-Siegerin Marlene Förster (BC Fürth) nun Barbara Helfrich (TCO Lorsch), Emelie Koch (TEC), Paulina Tuscher (TuS Griesheim) wie Patrice Pelz und Helene Kreibich (beide TC Seeheim) zumindest auf dem Papier die ersten Titelanwärterinnen. Es wartet jeweils ein Siegerscheck über 200 Euro und eine Wildcard bei der Hessenmeisterschaft.

Puffertag an Pfingsten

Die 54. Darmstädter Bezirksmeisterschaften werden am Donnerstag und Freitag (jeweils ab 16 Uhr) mit den Erstrundenmatches fortgeführt. Am Samstag sind die Achtel- und Viertelfinals, am Sonntag dann die Halbfinal- und Endspiele angesetzt. Hier stehen die genauen Anfangszeiten noch nicht fest. Der Pfingstmontag (24. Juni) ist laut Allendorf „nur als Puffertag eingeplant, sollte uns etwa das Wetter vorher einen Strich durch die Zeitplanung machen.“

Neben Aktiven und Altersklassen ist für 2021 auch wieder die Ausrichtung der Jugend-Bezirksmeisterschaften geplant. „Hierfür haben wir aber noch keinen konkreten Termin“, erklärt Silke Grüning Schuchter, die gemeinsam mit Bezirksjugendwartin Ursula Buck-Pfadler seit vielen Jahren das Turnier bei der SG Weiterstadt leitet. „Die erneute Verlegung der Medenrunde und ein Feiertag als Brückentag fallen diesmal weg, was die Suche nach einem passenden Zeitpunkt nicht vereinfacht.“ robo