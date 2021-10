Um Bezirkstitel in Einhausen

Einhausen. Am Wochenende (23./24.) finden in der Sporthalle in Einhausen die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Aktiven statt. Dabei werden sowohl in den Frauen- als auch in den Herrenklassen die Titel in Einzel- und Doppelwettbewerben ausgespielt; zudem gibt es eine Mixed-Konkurrenz.

Aufgrund der pandemischen Lage entfällt diesmal der Passus, dass alle Teilnehmer zuvor bei den Kreismeisterschaften an den Start gehen mussten; die Titelkämpfe auf Bezirksebene werden also ausnahmsweise offen für alle interessierten TT-Cracks aus den betreffenden Vereinen ausgetragen. Mit 314 Meldungen sind die Konkurrenzen zahlenmäßig gut besetzt, nachdem zum Beispiel Anfang Oktober bei den Bergsträßer Meisterschaften in Lorsch nur 70 statt der normalerweise über 100 Teilnehmer an die Platten gegangen waren.

Der Zeit-/Spielplan; Samstag: 10 Uhr Herren C; 11 Uhr Damen C; 14 Uhr Herren E; 16 Uhr Herren und Damen A. – Sonntag: 10 Uhr Herren D; 13 Uhr offene Klassen (Herren und Damen), 15 Uhr Herren und Damen B (jeweils Einzel und Doppelkonkurrenz); zudem So. 15 Uhr Mixedwettbewerb. hs