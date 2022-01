Überraschende Flames-Niederlage

Handball. Die weite Fahrt nach Norddeutschland lohnte sich für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach nicht: Die Flames unterlagen beim bislang erfolglosen Tabellenletzten HL Buchholz-Rosengarten vor den Toren Hamburgs völlig unerwartet mit 25:26 (12:16).

Die Mannschaft von Trainerin Heike Ahlgrimm erwischte eine miserable Anfangsviertelstunde und lief bei einer Trefferquote von unter 50 Prozent dann einem 3:8-Rückstand hinterher. Die Flames verkürzten zunächst bis zur Pause, doch acht Minuten später waren sie schon wieder mit fünf Treffern im Hintertreffen (15:20). Aber es spricht für eine intakte Moral, dass die HSG sich in die Partie hineinkämptte, zunächst mit einem 4:0-Lauf auf 20:19 stellte (43.) und schließlich per Rückraumwurf von Ines Ivancok zum 21:21 erstmals zum Ausgleich kam (47.).

Doch die gastgebenden "Handball-Luchse" zeigten sich unbeeindruckt und legten immer wieder ein, zwei Treffer vor. Die Schlussphase verlief sehr hektisch und umkämpft; in den letzten neun Minuten fielen nur noch fünf Tore. Und trotz Ballbeseitzes in den letzten 60 Sekunden blieb Bensheim/Auerbach ein Punktgewinn versagt. Schoenaker (6), Hurst (5) und Fackel (4) trafen für die Flames am häufigsten.