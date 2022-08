Der SV Schönberg bestreitet seinen ersten Saisonauftritt in der Fußball-Kreisliga D am kommenden Mittwoch (24.) in der Auswärtspartie bei Alemannia Groß-Rohrheim II. Die Personalsituation der Schönberger hat sich kurzfristig verschlechtert. „Wir konnten darauf nicht reagieren“, erklärt Ronald Fritz, der Vorsitzende des Sportvereins.

Der langjährige SVS-Coach Jürgen Krusche, der noch in

...