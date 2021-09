Überflieger wären mit Punkt zufrieden

Reichenbach. Vor gut einem Monat zierte der SSV Reichenbach ohne einen einzigen Punkt das Tabellenende der Fußball-Kreisoberliga. Mittlerweile haben sich die Lautertaler durch vier Siege in Folge auf den siebten Tabellenplatz vorgekämpft und sind in der Liga angekommen. Eine Entwicklung, die sich die Verantwortlichen so in etwa erhofft hatten. Dass es aber so gut für die Reichenbacher laufen könnte, damit hatte Peter Gehrisch nicht gerechnet.

„Wir waren uns sicher, dass wir nach dem schweren Auftaktprogramm, in dem wir auf Top-Teams der Liga getroffen sind, unsere Punkte sammeln werden. Dass es gleich vier Siege werden, damit hat keiner gerechnet“, ist der Abteilungsleiter zufrieden mit der sportlichen Entwicklung. Den 1:0-Sieg in Einhausen sieht er als Initialzündung für sein Team, das da den Glauben an sich zurückgewonnen hat. „Da haben die Jungs gemerkt, dass sie gewinnen können und entsprechend selbstbewusst sind wir in die kommenden Spiele gegangen“, so Gehrisch.

Der Abteilungsleiter verschweigt aber auch nicht, dass in manchen Situationen das Glück zur Seite stand. „Einhausen war bei unserem knappen Auswärtssieg dem Ausgleich näher als wir dem 2:0 und letzten Sonntag in Unter-Abtsteinach scheitern die Gastgeber am Pfosten, wogegen bei uns die Bälle den Weg ins Tor finden. Da haben wir aktuell einen Lauf.“

Der könnte am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen die KSG Mitlechtern weitergehen, doch Gehrisch warnt. „Mitlechtern verfügt über eine kampfstarke Mannschaft, die unangenehm zu spielen ist. Da müssen wir von Anfang an dagegenhalten. Durch die jüngsten Erfolge könnten wir auch mit einem Punkt leben, zumal einige Spieler, darunter unser Spielertrainer Abedin Reqica, ausfallen könnten“, blickt der SSV dem anstehenden Heimspiel ohne großen Druck entgegen. net

