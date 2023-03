Udo Bohneberg kehrt als Torwarttrainer zu den Flames zurück

Handball. Frauenhandball-Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach nimmt zur neuen Saison einen Wechsel im Trainerteam vor und begrüßt einen alten Bekannten: Udo Bohneberg kommt als Torwart-Trainer zurück, nachdem er diese Funktion bereits von 2014 bis 2020 bei den Flames innehatte. Verlassen wird die HSG hingegen der bisherige Torwart-Trainer Jean-Christophe Zimmermann, der das Amt 2020 von Bohneberg übernommen hatte und nun eine männliche Jugendmannschaft bei der JSG Mundenheim-Rheingönheim als Torwarttrainer übernehmen wird.

In der neuen Saison soll Bohneberg unter Flames-Cheftrainerin Heike Ahlgrimm dafür sorgen, dass die beiden Torhüterinnen Helen van Beurden und Vanessa Fehr sich weiter entwickeln und ein starker Rückhalt zwischen den Pfosten sind. Der 61-jährige Trainer-Rückkehrer hatte viele Jahre bei der TSG Dossenheim in der Oberliga Baden-Württemberg das Tor gehütet und kam 2013 nach Bensheim als Torwarttrainer im Nachwuchsbereich, in dem seine Tochter Clara zu den Stammkräften zählte. Ab 2014 war er Torwart-Trainer im Bundesligateam, bis er im Sommer 2020 auf eigenen Wunsch aufhörte, da er es nicht mehr mit seinem Beruf vereinbaren konnte.

Trotzdem besuchte er weiterhin Spiele der Flames, war gern gesehener Gast in der Weststadthalle. „Nach meinem Abschied ist der Kontakt zu den Flames nie abgerissen. Als nun die Anfrage vom Geschäftsführer Michael Geil kam, musste ich nur kurz überlegen. Ab 1.Juli werde ich als Torwart-Trainer wieder Teil der Flames-Familie sein. Als Torwart-Trainer liegt mein Focus natürlich auf den Torfrauen Helen und Vanessa. Wir drei werden ein gutes Team sein und die Mannschaft unterstützen“, sagt Udo Bohneberg zu seiner Rückkehr.