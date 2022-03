TVL muss in Abstiegsrunde

Männer-Bezirksoberliga. Nichts war’s mit der Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Nach dem Coup gegen den Tabellenführer Rüsselsheim verlor der TV Lampertheim das entscheidende Spiel gegen die ESG Erfelden überraschend deutlich 19:27 (9:11) und startet nun ab dem 23. April in die Abstiegsrunde. „Heute war wohl der Druck auf meine junge Mannschaft zu hoch“, suchte TVL-Trainer Achim Schmied nach Gründen, weshalb am Sonntagabend vieles von dem, was gegen Rüsselsheim noch geklappt hatte, schiefging. Vor allem im Angriff lief wenig zusammen, dafür stand aber die Deckung einigermaßen ordentlich und beim Gang in die Kabine war noch alles drin. Dann aber geriet der TVL mit 11:16 (39.) und 14:21 (50.) schnell deutlich ins Hintertreffen. – TVL-Tore: Nieter (5/3), Heiler, Deissler (je 3), Karb, Pfendler, Gaebler (je 2), Fröhlich (2/1). mep

