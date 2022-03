Tvgg-Trainer hat nun wieder einen Plan B

Bergstraße. Die 0:3-Heimniederlage seiner Turnvereinigung Lorsch im Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga gegen die SG Odin Wald-Michelbach hat Martin Weinbach doch einige Tage beschäftigt. Mit zunehmendem Abstand zum verkorksten Lorscher Auftritt wurde dem Trainer klar, dass er selbst großen Anteil daran, „denn ich habe die Jungs mit der falschen Taktik auf den Platz geschickt“. Der Tvgg-Coach ging davon aus, dass Wald-Michelbach so spielen würde wie in der Vorwoche gegen Auerbach, „als ich den Gegner beobachtet habe. Davon war ich so felsenfest überzeugt, dass ich keinen Plan B in der Tasche hatte und wir einfach nicht reagieren konnten.“

Nun gilt es, diese Niederlage im Nachbarderby beim VfR Bürstadt (Sonntag, 15.30 Uhr) vergessen zu machen. „Wir wollen unsere Tabellenführung festigen – und da müssen jetzt drei Punkte her“, lautet die klare Ansage Weinbachs, der vor allem in der Defensive eine Leistungssteigerung fordert, denn trotz falscher Marschroute hatte das Zweikampfverhalten zuletzt nicht gestimmt, „und die zahlreichen Fehlpässe, die auch die Gegentore einleiteten, wären vermeidbar gewesen.“

Und der Lorscher Trainer will beim VfR, der seine Spiele wegen der Baumaßnahmen im Bürstädter Stadion in dieser Saison in Bobstadt austrägt, auch wieder einen Plan B parat haben, zumal sich das Gesicht des Gegners im Vergleich zur Vorrunde deutlich geändert hat. „Die Bürstädter Mannschaft hat kaum noch etwas mit dem Team aus dem Hinspiel zu tun. Das ist für mich eine echte Wunderkiste, da gilt es auch spontan zu reagieren und Überlegungen schnell mal über den Haufen zu werfen, wenn es die Situation erfordert.“

Die Gäste rechnen mit einem tief stehenden Gegner. „Wir werden uns nicht hinten reinstellen, aber auch nicht ins offene Messer rennen. Vieles kann sich erst kurz vor dem Anpfiff entscheiden, wenn ich sehe, wer beim Gegner aufläuft und wer mir zur Verfügung steht“, hält Weinbach spontane taktische Änderungen für möglich. Fehlen werden weiter Philipp Dewald, Kevin Reinke, Dominik Koob und Christian Dingeldey, dazu ist der Einsatz von Ruben Stöckmann (Zerrung) fraglich.

KSG Mitlechtern – TSV Auerbach (So. 15.30 Uhr): Zu den Gewinnern des ersten Spieltages im neuen Jahr zählte die TSV, die gegen Heppenheim mit 4:2 gewann und durch die Niederlagen der beiden Lorscher Clubs Boden im Aufstiegskampf gutmachte. Auerbach verbesserte sich auf Rang zwei und hat nur noch fünf Punkte Rückstand auf die Tvgg.

Nun soll in Mitlechtern der nächste Dreier her. „Klar wir wollen gewinnen und unsere Chancen auf die Meisterschaft offen halten. Uns erwartet im Odenwald aber keine leichte Aufgabe. Zum einen scheint bei der KSG durch den Wechsel auf der Trainerposition frischer Wind eingekehrt zu sein, und zum anderen plagen uns selbst große Personalsorgen“, so Trainer Giuliano Tondo, der auf acht Spieler verzichten muss. Er stellt sein Team auf einen tief stehenden und sehr kampfstarken Gegner ein. „Das ist eine Mannschaft, die ähnlich wie Heppenheim spielen wird. Gegen die Starkenburgia haben wir uns da lange schwergetan und müssen in jedem Fall einiges besser machen“, fordert Tondo eine Leistungssteigerung in einigen Bereichen. In erster Linie spricht er dabei die Chancenverwertung an. „Gegen Heppenheim haben wir viele klarste Chancen liegenlassen. Das darf uns in Mitlechtern nun nicht passieren.“ net

