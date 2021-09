In der Fußball-Kreisoberliga musste die Tvgg Lorsch nach zuvor vier Siegen in Folge die ersten Punktverluste hinnehmen: Im Heimspiel gegen Eintracht Wald-Michelbach II kamen die Lorscher zu einem 1:1. „Wir sind nicht enttäuscht, die Mannschaft hat gekämpft und alles versucht“, so Tvgg-Pressesprecher Hans-Jürgen Lebert. Die Odenwälder erwiesen sich als kampf- und laufstarker Kontrahent, der

