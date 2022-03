Tvgg-Reserve in Hambach ohne Chance

Bergstraße. Der TSV Hambach kommt in der Fußball-Kreisliga B immer besser in Fahrt und feierte nach zuletzt drei Unentschieden mit dem 6:0 (3:0) gegen die Tvgg Lorsch II wieder einen Sieg. Und der war auch in der Höhe verdient. „Lorsch fand in der Offensive eigentlich nicht statt. Wir haben aufgrund unserer überzeugenden Mannschaftsleistung auch in der Höhe verdient gewonnen“, freute sich Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff. – Tore: 1:0 Reisert (6.), 2:0 Reisert (33.), 3:0 Däbritz (37.), 4:0 Srifi (66.), 5:0 Franken (87.), 6:0 Schmitt (90.). ki/ü

D-Liga: Zu einem ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg kam Tabellenführer SG Lautern beim SV Lindenfels II, der sich jedoch tapfer wehrte und schon vor dem 1:3 durch Marius Schmidt (65.) die ein oder andere Chance hatte. Ein besonderer Dank ging von der SGL ins Lautertal: Die SG Reichenbach II besiegte den bisherigen Lautern-Verfolger TG Trösel II mit 5:2 und sprang damit auf Platz drei. – SGL-Tore: 0:1 Jung (20.), 0:2, 0:3 und 1:4 Ghadirian.

Eine aufgrund zahlreicher Chancen unglückliche 2:3-Niederlage kassierte der mit nur elf Mann angetretene SV Schönberg gegen die SSG Einhausen II. Ein indirekter Freistoß, weil der SV-Keeper den Ball zu lange festhielt, brachte die Entscheidung. – Tore: 0:1 Eckert (46.), 1:1 Sadiku (49.), 2:1 P. Krusche (58.), 2:2 Rippert (59.), 2:3 Kreiling (84.). kr

