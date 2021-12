Tvgg Lorsch weiter mit Martin Weinbach

Lorsch. Trainer Martin Weinbach hat dem Fußball-Kreisoberligisten Tvgg Lorsch signalisiert, dass er auch in der Saison 2022/23 an der Seitenlinie im Ehlried stehen und die sportlichen Geschicke leiten möchte. Daraufhin kam es in den Verhandlungen schnell zur entsprechenden Vertragsverlängerung mit der Vereinsführung.

„Nach dem Umbruch und den zurückgeschraubten Ambitionen sind wir mit der aktuellen sportlichen Entwicklung und den neuen Impulsen, die Martin einbringt, sehr zufrieden“, schreibt Hans-Jürgen Lebert für die Abteilungsleitung in einer Pressemitteilung: „Wir waren uns schnell einig, die Zusammenarbeit fortzusetzen, um auch unseren Spielern frühzeitig zu signalisieren, welchen Weg wir gehen wollen.“

Die Gespräche mit Torwarttrainer Manfred Engelhardt, Nico Grimm (Trainer 1b) und David Vorreiter (1c) sollen in Kürze folgen. Auch hier ist die Tvgg Lorsch nach eigenen Angaben an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. red