Tvgg Lorsch setzt auf Klassenverbleib

Lorsch. Bei der Turnvereinigung Lorsch hat man die Lehren aus den beiden zurückliegenden Spielzeiten gezogen und geht die Saison 2021/22 dementsprechend vorsichtig und mit einer gewissen Demut an. „Wir haben zwei Mal unten mitgespielt – und die vermeintliche Konkurrenz aus Birkenau oder Heppenheim, die wie wir zuletzt gegen den Abstieg gekämpft hat, hat personell nachgelegt, so dass es für uns nur ein erklärtes Ziel geben kann. Wir wollen den Verbleib in der Fußball-Kreisoberliga schaffen“, definiert Martin Weinbach die Vorgabe für sein Team.

Das Potenzial, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, sieht der Lorscher Trainer definitiv vorhanden. Für Weinbach liegt der Schlüssel zum Klassenerhalt in erster Linie in einer guten Trainingsbeteiligung. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr gegeben – und so sieht der Übungsleiter seine Kicker auf einem guten Weg. „Momentan ziehen die Jungs gut mit. Sie haben verstanden, dass sie besser werden, wenn sie ins Training gehen. Wir haben ein sehr junges Team, das sich weiterentwickeln kann. Da ist es wichtig, dass man sich einspielt und an sich arbeitet.“

„Spieler mit Stallgeruch“

Wie schon in den Vorjahren setzt man bei der Turnvereinigung in erster Linie auf Spieler mit „Stallgeruch“ und hofft, dass diese den Sprung ins Kreisoberliga-Team schaffen. Fünf Neuzugänge stehen zu Buche und vier davon kommen aus dem eigenen Lager. Tom Walter und Steven Zöller wechseln von der eigenen A-Jugend ins Seniorenlager, Thomas Leipert und Benny Krause zählten in den letzten Jahren zu den Leistungsträgern der Tvgg-Reserve und wagen nun den Schritt nach oben. „Allen vier traue ich einen Stammplatz zu. Tom verfügt trotz seiner Jugend über eine überdurchschnittliche Spielintelligenz und Steven ist ein klassischer Mittelstürmer, der in der A-Jugend Torschützenkönig war. Bei Thomas und Benny bin ich froh, dass sie die Herausforderung Kreisoberliga annehmen. Beide können in jedem Fall unser Offensivspiel beleben“, beschreibt Weinbach die Qualitäten der Eigengewächse.

Benedikt Bersch ist der einzige externe Spieler, der von der SG Nordheim/Wattenheim in die Klosterstadt gewechselt ist. Empfohlen wurde der Mittelfeldspieler von Weinbachs Ex-Club, dem VfR Fehlheim. Dort hatte Bersch mehrere Male zur Probe mittrainiert, der Sprung zum ambitionierten Gruppenligisten scheint aktuell aber noch zu groß. „Sascha Huy und Joshua Rettig haben mich auf Benedikt aufmerksam gemacht. Er ist ein super Typ und auf der Sechserposition genau der Spieler, den wir gesucht haben“, sieht Weinbach auch im fünften Neuzugang eine weitere Verstärkung für seine Mannschaft.

Den fünf Neuen steht mit Michael Scherer nur ein einziger Abgang entgegen. Scherer zieht nach Berlin um und hinterlässt in der Innenverteidigung der definitiv eine große Lücke. Diese schließen soll Dominik Koob, der sich schon im vergangenen Sommer den „Turnern“ anschloss. Eine Kreuzbandverletzung zwang den Defensivspezialist aber zu einer fast einjährigen Pause, so dass auch er zumindest auf dem Spielfeld als Neuzugang anzusehen ist.

Nachgebessert haben die „Turner“ auch im Trainerbereich. Zwar verfügt Martin Weinbach weiterhin über keinen offiziellen Co-Trainer, die beiden Spieler Valentin Pfaff und Christian Dingeldey unterstützen den Chefcoach jedoch gerade im Fitnessbereich. „Valentin ist Sportlehrer an einer Schule und Christian ist ausgebildeter Fitness-Coach. Wenn man über solche Kapazitäten in einer Mannschaft verfügt, dann muss man auf diese natürlich auch zurückgreifen. Ich bin dankbar dafür, dass die beiden mich in diesem Bereich unterstützen“, ist Weinbach happy über die Erweiterung des Trainerstabs.

Eine gute Fitness, gepaart mit einer regen Trainingsbeteiligung, sieht der Lorscher Trainer als unabdingbare Basis auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt. Dabei will man im Lorscher Lager vor allem auf eine starke und sichere Defensive setzen: „Wir werden sicherlich verschiedene taktische Systeme ausprobieren, unsere Grundausrichtung wird aber eher eine defensive sein. Wir müssen es einfach schaffen, hinten besser zu stehen und wollen es dabei dem Gegner schwer machen, Tore zu erzielen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht auch nach vorne spielen wollen, doch dabei werden wir in jedem Fall nicht ins offene Messer rennen.“ net