Tvgg Lorsch kommt in Einhausen mit 0:6 unter die Räder

Fußball-Derby. Das Nachbarderby gegen Spitzenreiter Tvgg Lorsch war eine überraschend klare Angelegenheit für die SSG Einhausen. Der 6:0 (2:0)-Kantersieg der Gastgeber ging aber auch in dieser Höhe völlig in Ordnung. Die Spiel- und Sportgemeinschaft lieferte nämlich eine in allem Mannschaftsteilen überzeugende Vorstellung ab und zeigte sich zudem äußerst effektiv in der Chancenverwertung . Die Turnvereinigung wurde dem Anspruch eines Tabellenführers zu keinem Zeitpunkt gerecht.-

Tore: 1:0 Marvin Knaup (11.), 2:0 Utermann (22.), 3:0, 4:0 Gebhardt (50., 59.), 5:0 M. Knaup (66.), 6:0 Mackemull (82.).

