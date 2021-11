Tvgg Lorsch II macht aus 0:3 ein 3:3

Bergstraße. Die Tvgg Lorsch II zeigte in der Fußball-Kreisliga B im Heimspiel gegen den SV Kirschhausen eine gute Moral und konnte ein schon fast verloren geglaubtes Spiel noch in ein 3:3-Unentschieden retten. Die „Turner“ lagen kurz vor dem Pausenpfiff bereits mit 0:3 in Rückstand, doch Gaspare D’Ignoti läutete mit dem 1:3-Anschlusstreffer kurz vor dem Pausenpfiff die Lorscher Aufholjagd ein. – Tore: 0:1, 0:2 Langener (7., 8.), 0:3 Wolf (36.), 1:3 D’Ignoti (44.), 2:3 Buchmann (73.), 3:3 Fery (85.). lew/p

TSV Auerbach II – TSV Gras-Ellenbach 4:3. „Wir wollten mutig spielen und haben unseren Plan über 90 Minuten durchgezogen. Das Spiel war nicht so spannend, wie es das Ergebnis vermuten lässt“, sagte TSV-Coach Paul McNally. Gegen die gut startenden Gäste lagen die Auerbach durch „zwei blöde Fehler“ mit 0:2 hinten, dominierten nach dem Rückstand laut McNally die Partie und lagen nach einer guten Stunde bereits mit 4:2 vorne. – Tore: 0:1 Kunkel (12.), 0:2 Rabsch (15.), 1:2 Cedric Samstag (40.), 2:2 Ritter (45.), 3:2 Weiss (52.), 4:2 Block (63.), 4:3 Haiser (88., Foulelfmeter). eh/p

Türkspor W.-Michelbach – TSV Hambach 1:3. „Wir haben drei Punkte und damit unser Ziel erreicht. Trotzdem heißt es jetzt Mund abputzen und besser machen.“ Das Fazit von Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff fiel klar aus. Eine gute Leistung war es nicht, die die Gäste boten. „Türkspor war sicherlich stärker, als wir erwartet haben. Trotzdem haben wir uns zu viele Fehler gerade im Spiel nach vorne erlaubt“, kritisierte Wolff. – Tore: 0:1 Ragaller (30.), 1:1 Savas Keskin (30.), 1:2 Liu (61.), 1:3 Reisert (88.). ki/ü