Tvgg Lorsch gewinnt die Eintracht

Lorsch/Frankfurt. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt unterstützt den hessischen Amateurfußball und startet die Kampagne „Eintracht in der Region“ mit zehn Spielen der Traditionsmannschaft. Der Verein will damit Amateurclubs helfen, die von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen sind. Im ersten Schritt sind zehn Ü35-Teams gesucht worden, die in diesem Jahr gegen die Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt antreten dürfen. Einer der Gewinner ist die Tvgg Lorsch, die sich nun auf Besuch aus Frankfurt freut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vereine konnten sich mit emotionalen Texten, Fotos und Videos bewerben. 201 Anmeldungen aus allen Landkreisen Hessens waren eingegangen und wurden von einer Jury, bestehend aus Karl-Heinz Körbel und Uwe Bindewald von der Traditionsmannschaft, Vorstandsberater Rainer Falkenhain sowie Dr. Heinz-Georg Sundermann, Geschäftsführer Lotto Hessen, gesichtet.

Die Partie der Traditionsmannschaft soll an den jeweiligen Orten – also auch bei der Tvgg Lorsch – eingebettet werden in einen Eintracht-Tag, der ein Training der Fußballschule mit Kindern des Gastgebervereins und ein Rahmenprogramm am Spieltag umfasst. Sämtliche Ticketeinnahmen sowie alle weiteren Erlöse der Partien sollen dem jeweiligen Ausrichter zugutekommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben der Traditionsmannschaft werden auch die Profiteams der Männer und Frauen Testspiele durchführen, für die sich die Vereine allerdings nicht bewerben können. Spielorte und Gegner der Mannschaften von Cheftrainer Oliver Glasner und Niko Arnautis sollen gegen Ende der laufenden Saison bekanntgegeben werden. red