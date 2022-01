Tvgg Lorsch behält nach 3:2 die Punkte

Bergstraße. Außer Spesen nichts gewesen für den TV Lampertheim: Der Einspruch des Fußball-Kreisoberligisten gegen die Wertung des Spiels bei der Tvgg Lorsch ist vom Bergsträßer Kreissportgericht abgewiesen worden. Die Lampertheimer, die die Partie Ende November 2:3 verloren hatten, begründeten ihren Einspruch damit, dass der Schiedsrichter aufgrund einer falschen Spielfortsetzung einen spielentscheidenden Regelverstoß begangen habe, so dass die Partie neu anzusetzen sei.

Die Kernfrage, um die sich in der knapp einstündigen mündlichen Verhandlung in Bürstadt alles drehte: War der Ball im Aus oder nicht, als ein Lampertheimer eine Handgreiflichkeit beging, die der Schiedsrichter mit einem Strafstoß ahndete, der zum zwischenzeitlichen Lorscher 2:2-Ausgleich führte? Natürlich sei der Ball draußen gewesen, sagte der TVL-Vertreter, so dass der Unparteiische niemals ein folgendes Foul oder eine Tätlichkeit des Spielers innerhalb des Strafraums hätte elfmeterwürdig ahnden können.

Die Aussage des Schiedsrichters

Der Schiedsrichter sah es anders, er sah den Ball nicht im Aus und verhängte den Elfmeter, den Lorsch in der 80. Minute zum 2:2 verwandelte. Zwei Minuten später erzielte die Tvgg den Siegtreffer. In der Verhandlung hatte der Unparteiische auf explizites Nachfragen des Kreissportgerichts erklärt, dass zum Zeitpunkt des Foulspiels der Ball im Spielfeld und somit der Strafstoß die richtige Spielfortsetzung war.

Wenig zur Aufklärung konnte die Tvgg beitragen, die Lorscher seien in dieser Szene zu weit entfernt gewesen vom Geschehen. Dem Sportgerichts-Vorsitzenden Rainer Beckerle sowie seinen Beisitzern Klaus-Jürgen Weißmüller und Uwe Oberle blieb so wenig Spielraum. Laut Rechts- und Verfahrensordnung ist die Aussage des Schiedsrichters vornehmlich maßgebend; ein Regelverstoß war dem Unparteiischen nicht nachzuweisen. Folglich wurde dem Lampertheimer Einspruch nicht stattgegeben; die Tvgg Lorch bleibt 3:2-Sieger. Das Urteil ist rechtskräftig. all