Wenn sich am heutigen Donnerstagabend ab 19.30 Uhr in der Fußball-Kreisoberliga der FC Starkenburgia Heppenheim und die Tvgg Lorsch im Nachholspiel gegenüberstehen, dann könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Die gastgebenden Kreisstädter können völlig unbeschwert in dieses Derby gehen, kann doch nur noch ein sportliches Wunder das abgeschlagene Schlusslicht vor dem drohenden

...