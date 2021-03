Einhausen. In der Handball-Abteilung des TV Einhausen hat man sich auf die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes eingestellt, „die sich aber vorrangig nach den Inzidenz-Zahlen im Land Hessen richtet“, so Jugendleiter David Wiegand (Archivbild: Weinbach). Auf dem Beachplatz im Lorscher Ehlried sowie auf dem Rasenplatz am Jägersburger Wald in Einhausen soll zumindest den Kindern bis 14 Jahren, aber auch den Jugendlichen vorerst kontaktloses Training im Freien angeboten werden.

„Hierzu haben wir auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Verkürzte und individuelle Trainingszeiten, Hygienekonzepte sowie zusätzliche Hygienevorschriften, die sich unsere Nachwuchstrainer selbst auferlegt haben“, so Wiegand, dem aber die steigende Inzidenz Kopfzerbrechen bereitet: „Auch wenn es im Handballsport viele Möglichkeiten gibt, kontaktlos zu trainieren, so ist es doch eine Sportart, die vom Körperkontakt lebt und der den Sport auch ausmacht. Wir hoffen natürlich – sobald es geht– wieder in unsere geliebten Zweikämpfe einsteigen zu können. Wir haben aber natürlich immer auch die Gesundheit unserer Spieler im Hinterkopf und wollen hier nichts überstürzen.“

Bislang die Krise gut bewältigt

Laut des Jugendleiters haben die TVE-Handballer ein Jahr Corona-Krise „im Großen und Ganzen gut überstanden. Bei uns gab es sowohl im Jugend- als auch im Aktivenbereich Online-Angebote, die unsere Trainer organisiert und durchgeführt haben. Von wöchentlichen Treffen zum Plaudern oder von wöchentlichen Aufgaben bis hin zu gemeinsamen, wöchentlichen Workouts war alles dabei.“

Spieler und Trainer stünden in Kontakt zueinander, der Informationsfluss seitens des Dachverbandes und des Handballbezirkes sei laut Wiegand sehr gut. Er ist froh, dass der TVE coronabedingt „keine nennenswerte Abmeldungen“ zu verzeichnen hat: „Wir brennen aber alle darauf, wieder unseren geliebten Handballsport ausüben zu können – auch wenn dies aktuell noch in weiter Ferne zu sein scheint.“ red