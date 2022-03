TVB noch nicht auf der sicheren Seite

Bensheim. Mit einem 5:3-Sieg im Nachholspiel und Kellerduell gegen den Tabellenletzten SG Weiterstadt hielt sich TV Bensheim IV die Chancen auf den Verbleib in der Badminton-Bezirksoberliga offen, muss aber noch zittern, da die SGW noch zwei weitere Begegnungen nachholen muss und dort theoretisch punkten kann. Die TVB-Vierte hat indes in ihrem letzten Saisonspiel mit dem 2:6 in Reinheim den erhofften Teilerfolg verpasst, um alle Zweifel im Abstiegskampf zu beseitigen. Gegen Weiterstadt punkteten Vanessa Peters/Janina Christophel, Sascha Kohl/Julian Lauerer, Peters, Christophel/Jörg Paulin und Kohl. red

