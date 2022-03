TVB fast in der Hessenliga

Bensheim. Für den ungesclagenenen TV Bensheim (19:1 Punkte) ist mit zwei weiteren Siegen beim letzten Doppelspieltag die Meisterschaft in der Badminton-Verbandsliga Süd und der damit verbundene Aufstieg in die Hessenliga in greifbarer Nähe gerückt. Mit einem Sieg im Heimspiel am morgigen Freitag (20 Uhr, AKG-Weiherhaushalle) gegen RW Walldorf II (6.) wäre alles unter Dach und Fach.

Ohne Stefanie Schmidt (gesundheitliche Gründe) wurde zuletzt gegen den BV Goldbach (6:2) und im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Dieburg/Groß-Zimmern II (5:3) gewonnen. Gegen Goldbach wurden durch die Herrendoppel Matthias Schmitzer/Marcel Thöne und Marvin Schröder/Alexander Heinrich der Grundstein zum Erfolg gelegt, ehe auch die Herreneinzel an den TVB gingen. Chiara Tempel/Constanze Ernst und die aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Ersatzspielerin Elisa Scheele unterlagen.

Hochkonzentriert auf Titel- und Aufstiegskurs mit dem noch ungeschlagenen TV Bensheim ist Marvin Schröder in der Verbandsliga. © Neu

In Dieburg mussten zwar Schmitzer/Thöne und das Mixed Thöne/Ernst ihre ersten Saisonniederlagen quittieren (zudem verlor noch Chiara Tempel), doch Heinrich/Schröder, Tempel/Ernst, Alexander Heinrich, Michael Niederle und Marvin Schröder (sein Gegner musste verletzungsbedingt aufgeben) punkteten für den Spitzenreiter und designierten Meister. red/hs

