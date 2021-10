TV Bensheim stark in Doppel und Mixed

Bensheim. Erfolgreich schnitten Badminton-Cracks des TV Bensheim beim erstes Doppel- und Mixed-Turnier des TSV Neckargemünd ab. Highlight war der Sieg von Natascha Bader und Laura Ruß bei der Damendoppel-B-Konkurrenz.

Im Mixed A unterstrichen Chiara Tempel und Jörg Paulin ihre starke Form und erreichten das Finale, in dem sie in zwei Sätzen unterlagen. Tempel stand auch mit Joann Taylor im Endspiel der Damendoppel-A-Konkurrenz, das unglücklich mit 19:21, 19:21 verloren ging. Im Mixed B erreichten Laura Ruß und Thomas Heck, der erstmals nach langwieriger Verletzung wieder ins Turniergeschehen eingriff, das Halbfinale; letztlich reichte es dann „nur“ zu Platz vier. Thomas Heck erspielte sich mit seinem Partner im Herrendoppel C Platz drei. red