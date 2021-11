TV Bensheim bleibt unbesiegt

Bensheim. Die erste Badminton-Mannschaft des TV Bensheim bleibt ungeschlagen an der Tabellenspitze der Verbandsliga. Beim Doppelspieltag am Wochenende wurden Groß-Zimmern/Dieburg II (8:0), das verletzungsbedingt nur stark ersatzgeschwächt antreten konnte, und Griesheim/Messel (6:2) deutlich besiegt. Marvin Schröder, Stefanie Schmidt, Matthias Schmitzer, Marcel Thöne, Constanze Ernst und Alexander Heinrich gaben sich zunächst keine Blößen, ehe Schröder und Schmidt gegen die SG Griesheim/Messel ihre Einzel abgeben mussten. Dagegen glänzten vor allem die Doppel. Herausragend spielten hier Schmitzer/Thöne, welche im zweiten Satz mit 21:3 gewannen.

Am nächsten Spieltag (14. November) kommt es mit Heimvorteil zum Spitzenduell gegen den BV Darmstadt II, welches die Bensheimer unbedingt gewinnen möchten, um sich den inoffiziellen des Titel Herbstmeisters zu sichern.

Pechsträhne bei den Herren

Bezirksoberliga: BV Darmstadt III – TVB IV 5:3. In den Herrendoppeln zeigte sich zwar, dass die Bensheimer von der Spielstärke mit ihren Gegner gleichauf waren, doch mussten sich aufgrund der höheren Fehlerhäufigkeit geschlagen geben. Dabei siegten die TVB-Damen im Doppel durch Vanessa Peters/Johanna Bietenbeck und durch Bietenbock im Einzel souverän. Doch die Pechsträhne der Herren setzte sich fort, so dass in den folgenden Einzeln nur noch Julian Lauerer siegte. Letztlich unterlag das Mixed Paulin/Peters knapp, womit die TVB-Niederlage besiegelt war. red