TuS Zwingenberg will nach Enttäuschung eine Reaktion zeigen

Zwingenberg. Zurück in die Erfolgsspur wollen die Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg. Nach der enttäuschenden 26:30-Niederlage bei der ESG Crumstadt wartet am Samstag (16 Uhr, Melibokushalle) mit der FSG Odenwald eine schwere Aufgabe. „Aber wir spielen zu Hause und wir wollen eine Reaktion zeigen“, ist TuS-Coach Renato Ribic zuversichtlich.

Das Hinspiel bei der FSG Odenwald gewann Zwingenberg überraschend deutlich mit 34:27, setzte sich aber erst in der Schlussviertelstunde vom 21:19 an entscheidend ab. Entsprechend ist der TuS gewarnt. Mit Blick auf die Qualifikation für die Aufstiegsspiele wäre ein Erfolg gegen den direkten Verfolger – die FSG ist Dritter mit 9:7 Punkten – natürlich Gold wert.

Sieg gegen Nachbarn ist drin

Frauen-A-Liga: TuS II – HSG Rüsselsheim (Sa. 18 Uhr, Melibokushalle): „Derzeit ist jedes Spiel eine Wundertüte, auch wegen Corona“, meint Martina Reinhardt, Spielerin des Frauen-A-Ligisten TuS Zwingenberg, vor dem Heimspiel am Samstagabend gegen die HSG Rüsselsheim. „Unser Ziel muss es auf alle Fälle sein, gegen den direkten Tabellennachbarn zu punkten und weiteren Boden gut zu machen“, so die routinierte Torjägerin, die in ihrem Team „eine sehr gute Stimmung“, ausgemacht hat, obwohl es sportlich mit 3:11 Punkten bislang nicht allzu gut lief. Aber Rüsselsheim hat nur zwei Zähler mehr auf dem Konto und mit Unterstützung von Spielerinnen aus der A-Jugend soll dieser Rückstand wettgemacht werden. esi

