TuS Zwingenberg ist noch auf Trainersuche

Zwingenberg. Parallel zum Rundenfinale der Frauenhandball-Landesliga – drei Spiele stehen noch auf dem Programm – laufen beim TuS Zwingenberg die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Am Dienstag war eine Torhüterin zum Probetraining in der Melibokushalle, von der Trainer Renato Ribic schwärmt: „Sie wäre gemeinsam mit Samantha Haag ein perfektes Gespann“, glaubt der am Rundenende scheidende Coach.

Die 19-jährige Tor-Kandidatin kommt ebenso wie Zwingenbergs Rückraumspielerin Sara Basic und Ribic selbst aus Bosnien-Herzegowina, beide haben in ihrer Heimat zusammen gespielt. „Sie hat Familie in Deutschland und möchte weiter Handball spielen“, erklärt Ribic die Beweggründe der talentierten Torhüterin. Sollte sie sich für einen Wechsel zum TuS entscheiden, wäre eine der größten Baustellen im Zwingenberger Kader geschlossen.

Eine andere Baustelle ist noch offen: Es fehlt ein neuer Trainer. „Aber da sind wir auch in guten Gesprächen“, ist Ribic überzeugt, dass alsbald Vollzug gemeldet werden kann.

Am Samstag seht das vorletzte Heimspiel an: Um 16 Uhr empfängt der TuS in der Melibokushalle die FSG Habitzheim. „Das ist ein unbequemer Gegner. Aber unser Ziel ist es, zu gewinnen“, so Ribic, der auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. „Das Beste ist, dass wir nur ein Spiel haben“, fügt er schmunzelnd an, nachdem seine Mannschaft am vergangenen Wochenende nach zwei Partien an zwei Tagen auf dem Zahnfleisch gegangen war. esi