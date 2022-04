TuS-Zweite trumpft groß auf

Bergstraße. Erneut gab es bei den Handballfrauen mehrere Spielausfälle. So sagte in der Bezirksoberliga der TV Siedelsbrunn die Partie gegen den HC VfL Heppenheim ab, ebenso die FSG Biblis/Gernsheim gegen die HSG Dornheim. In der A-Liga musste die HSG Rüsselsheim gegen die FSG Lola Lorsch/Lampertheim passen.

Frauen-Bezirksliga A: TuS Zwingenberg II – SKG Roßdorf 25:24 (15:11). Für eine faustdicke Überraschung sorgte die TuS II mit einer Rumpftruppe gegen den ambitionierten Tabellenzweiten. „Damit war wirklich nicht zu rechnen“, freute sich Spielerin Martina Reinhardt über den Coup. „Wir hatten heute eine Mannschaft am Start, die so noch nie zusammengespielt hat. Aber es hat jede für die andere gekämpft und wir haben uns belohnt“, so Reinhardt.

Ohne die wieder an der Schulter verletzte Tina Schneider und die erkrankte Bettina Hammann konnte wegen Verletzungen und Krankheit auch nicht auf die zuletzt immer wieder eingesetzten A-Jugendlichen zurückgegriffen werden. Dafür halfen diesmal Janine Hofmann und Larissa Meffert aus, die mit ihrer Erfahrung dem Team wichtige Impulse gaben. „Unsere Deckung stand gut und im Gegensatz zum Hinspiel hatten wir auch die Konter der SKG meist im Griff“, erinnert Martina Reinhardt daran, dass man im Hinspiel mit 20:27 chancenlos war.

Nach einem ausgeglichenen Beginn setzte sich Zwingenberg von 8:8 auf 12:8 (24.) ab und baute den Vorsprung kurz vor der Pause auf 15:10 aus. Als Roßdorf Mitte der zweiten Hälfte zum 18:18 ausglich (45.), schien die Partie zu kippen. Doch mit viel Kampfgeist gelang es dem TuS, einen Rückstand zu vermeiden und am Ende den knappen, aber unterm Strich verdienten 25:24-Sieg über die Zeit zu retten. – TuS-Tore: Vanessa Fath (7/4), Martina Reinhardt (5), Larissa Meffert, Janine Hofmann (je 4), Anna Dingeldein (2), Anna-Lena Dluzak (2/1), Lena Meyer (1). mep