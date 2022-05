TuS verbessert sich auf Platz zwei

Zwingenberg. „Das war ein richtig gutes Spiel von uns. Meine Mannschaft hat das ganz hervorragend gelöst“, freute sich Renato Ribic, Trainer des Frauenhandball-Landesligisten TuS Zwingenberg, über den 30:19 (16:9)-Heimsieg gegen die FSG Habitzheim. „Das war ein recht entspannter Nachmittag“, gab er im Anschluss zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lediglich in den ersten 20 Minuten taten sich die Zwingenbergerinnen noch etwas schwer, stabilisierten sich dann aber in der Deckung und hatten in Samantha Haag wieder einen glänzenden Rückhalt zwischen den Pfosten. „Als es defensiv immer besser lief, funktionierten auch die Konter. So ist Handball. Wenn die Abwehr stimmt, dann sieht der Torhüter gut aus und das Umschaltspiel klappt, die einfachen Tore gelingen“, so Ribic zufrieden.

Nach dem 11:8 (22.) setzte sich der TuS auf 16:9 zur Pause ab und legte gleich nach dem Wiederanpfiff nach: Beim 21:11 (41.) – der ersten Zehn-Tore-Führung – war die Vorentscheidung gefallen. „Von da an haben wir das ordentlich zu Ende gespielt. Das war eine schöne, unaufgeregte Leistung“, meinte der Zwingenberger Coach nach dem vierten Sieg im vierten Spiel der Aufstiegsrunde, wodurch das Team zwei Spieltage vor dem Saisonende auf den zweiten Platz vorgerutscht ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TuS-Tore: Sibylle Droll (10), Lena Wienand, Sarah Basic (je 4), Sonja Rücker (4/3), Jamila Coban (3), Janine Hofmann, Nadine Hanske (je 2), Larissa Meffert (1). mep