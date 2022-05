Nach einer dreiwöchigen Pause haben die Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg am Wochenende ein volles Programm: Am Samstag empfangen sie um 18 Uhr in der Melibokusschule in Alsbach den Meisterschaftskandidaten TV Langenselbold, am Sonntag geht es zur HSG Dietzenbach.

„Langenselbold kommt sicher hochmotiviert zu uns, nachdem sie am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel

