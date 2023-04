TuS mit Rumpfteam auf großer Fahrt

Zwingenberg. Während die Handballer weitestgehend in der Osterpause weilen, muss der Frauen-Landesligisten TuS Zwingenberg am heutigen Mittwochabend noch einmal ran: Um 20.15 Uhr steht das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TV Kirchzell an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ursprünglich sollte das Spiel im Februar über die Bühne gehen, aber damals hätte Zwingenberg aus Krankheits- und Verletzungsgründen keine spielfähige Mannschaft stellen können. „Spielen können wir jetzt, aber wirklich gut sieht es auch nicht aus“, blickt TuS-Abteilungsleiter Stephan Wienand kritisch auf die Partie. Denn auch diesmal fehlen einige Spielerinnen, Trainer Denad Peco macht sich mit einem dünnen Neuner-Kader auf den Weg. „Spiele unter der Woche auswärts sind immer schwer, aber jetzt auch noch die lange Fahrt nach Kirchzell und mit vielen Ausfällen – das sieht nicht gut aus“, gibt Wienand zu.

Immerhin kann der Abteilungsleiter einem Ausfall Positives abgewinnen: Die neue Torhüterin Medina Klepo muss nach ihrem Debüt vor zwei Wochen schon wieder passen, weil sie in ihrer Heimat weilt, um ihr finales Visum zu bekommen. „Dazu muss sie in die Botschaft nach Sarajevo. Aber damit hat sie dann endgültig Klarheit – und wir auch erstmal“, so Wienand.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Frauenhandball Für die Hanballerinnen des TuS Zwingenberg reicht es nicht Mehr erfahren Handball-Badenliga Viernheim kommt mit Respekt Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball HSG Bensheim/Auerbach will sich im Rückspiel steigern Mehr erfahren

Angesichts der schwierigen Vorzeichen wäre man im TuS-Lager schon zufrieden, wenn man dem Tabellenzweiten wie beim 26:30 im Hinspiel Paroli bieten könnte. me