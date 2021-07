Turnier mit fünf Drittligisten

Rhein-Neckar. Die Handballabteilung der SG Heddesheim veranstaltet ab Freitagabend das erste große Vorbereitungsturnier auf die neue Saison in der Region. Zum Hygiene-Konzept gehört ein Testcenter vor der Nordbadenhalle, das von Freitag bis Sonntag für die Zuschauer und Spieler zur Verfügung steht.

Neben den Badenliga-Handballern der Gastgeber und dem Nachbarn und Liga-Rivalen TSV Amicitia Viernheim haben fünf Drittligisten gemeldet, darunter die neu gegründete Spielgemeinschaft HSG Friesenheim-Hochdorf. Mit von der Partie sind unter anderem die HSG Bieberau/Modau und der TVG Großsachsen sowie Oberligist TSV Birkenau. Los geht es am Freitag um 18 Uhr sowie am Samstag um 13.30 und am Sonntag um 10.30 Uhr. me/ü