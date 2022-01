Turngala in Mannheimer SAP-Arena: Hoffen auf Neustart im nächsten Jahr

Mannheim. Das Debüt in der SAP Arena Mannheim am 6. Januar 2022 muss erneut verschoben werden: Das „Feuerwerk der Turnkunst“ kann aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Eine Absage war auch aufgrund der maximal zugelassenen 500 Zuschauer alternativlos. Nun wird für 2023 mit der SPIRIT Tournee ein Neustart geplant.

Eine Reise in eine zauberhafte Märchenwelt voller magischer Bewegung und fantasievoller Kunst: Verträumt, unbeschwert und überraschend. Angesichts der aktuellen Lage ist die Aussicht auf eine derart zauberhafte Show ein Lichtblick, der die Vorfreude auf bessere Zeiten weckt. Für alle Personen, die gültige Tickets für die HARD BEAT Tournee besitzen, kann die Vorfreude auf SPIRIT also bereits beginnen. Sie erhalten Austausch-Tickets für die Tournee 2023. Käufer, die nicht über den Veranstalter (www.feuerwerkderturnkunst.de) direkt gekauft haben, wenden sich an die jeweilige Vorverkaufsstelle. red