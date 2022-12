Turnerinnen der TSV Auerbach beweisen Trainingsfleiß

Auerbach. Beim letzten Rundenwettkampftag in Groß-Ostheim konnten die Landesliga-Turnerinnen der TSV Auerbach ihren Trainingsfleiß d unter Beweis stellen.

Gegen starke Konkurrenz, teils mit Kader- und Bundesligaturnerinnen stark besetzt, erreichten Jördis Reichardt, Luca Krumbein, Dorothea Plep, Finja Reichardt, Johanna Graf, und Isabel Häusler einen sechsten Platz; in der Gesamtwertung wurden sie Siebter. Nach einem guten Auftakt mit fehlerfreien Übungen am Boden und Sprung konnten die Auerbacherinnen am Stufenbarren sowie auf dem Balken nicht ihre Möglichkeiten abrufen. Es schlichen sich zu viele Fehler ein. caba